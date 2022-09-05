«Шевроле» устроил массовое ДТП с участием шести авто у метро «Дунайская»

Массовое ДТП произошло у станции метро "Дунайская" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы вечером в понедельник, 5 сентября. Об этом «КП-Петербург» рассказал один из пострадавших в аварии Павел. По словам мужчины, во всем виноват водитель «Шевроле», который устроил «сюрприз» на светофоре.

- Водитель говорит, что задумался. Он подлетал к светофору, не обратил внимания на красный сигнал. Ударил по тормозам. А резина у него «лысая», вот его и занесло в нашу сторону, - сетует очевидец.

Разбитые машины заняли левый ряд. Фото: СОЦСЕТИ

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконаткте» появились фотографии с места ДТП. Левый ряд в сторону виадука оказался занят искореженными авто. Некоторые авто собираются эвакуировать. Тем не менее, пострадавших среди людей практически нет.

- Сильно никто не пострадал, не считая машин. Только водителя «Фольксвагена» увезла скорая, - подытожил Павел.

Добавим, что в аварии разбираются сотрудники ГИБДД. На перекрестке возникла небольшая пробка.