Прокуратура проверит «художества» вандала, дорисовавшего глаза скульптуре в Летнем саду

Прокуратура проведет проверку действий вандала, испортившего скульптуру Петронии Примы в Летнем саду Петербурга. Фото: Сады Русского музея

Прокуратура проводит проверку громкой истории в Летнем саду Петербурга, где неизвестный вандал дорисовал глаза дорогостоящей копии мраморной скульптуры Петронии Примы. Напомним, «художества» незнакомца заметил охранник, обходивший территорию рано утром. О случившемся тут же доложили руководству. Летний сад поспешил опубликовать работу вандала в соцсетях, чтобы его помогли найти возможные очевидцы.

- Прокуратура установит причины и условия повреждения скульптуры, а также оценит, исполнялось ли должным образом законодательство об охранной деятельности и об объектах культурного наследия, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Пока что о возможных мерах реагирования в прокуратуре не говорят, но проверка еще не закончена. Очисткой скульптуры вскоре займутся мастера. Но дело это непростое, о чем сетуют в Летнем саду.