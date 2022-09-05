Проект планировки территории для станции метро «Гавань» утвердили в Петербурге

Власти Петербурга наконец-то утвердили проект планировки территорий, предназначенной для станции метрополитена «Гавань». Об этом рассказали в пресс-службе Смольного по итогам соответствующего совещания с губернатором Александром Бегловым. Кроме этого в проекте планировки утвердили форму наклонного хода и переходного коридора будущей станции. Сам вестибюль появится в районе Шкиперского протока.

- Станция метро в этой части Васильевского острова позволит улучшить транспортную доступность района Гавани и кварталов уже сложившейся застройки, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, вестибюль расположится на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии подземки. Теперь осталось дождаться разработки проекта. На нее отвели время до конца 2024 года. А вот строительство станции пока значится на 2030 год, «Гавань» расположится между станциями «Горный институт» и «Морской фасад».