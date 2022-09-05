В Петербурге задержали поджигателя автобуса с пассажирами. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция Петербурга задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в автобус с пассажирами. Напомним, все произошло в ночь с 4 на 5 сентября на перекрестке Суворовсокго проспекта и 9-й Советской улицы. Никто из людей не пострадал, но все прилично напугались. Смесь лишь ярко вспыхнула под колесами транспорта. Поджигателя искали недолго. Его поймали днем в понедельник, 5 сентября, в его же съемной комнате. Там были необходимые улики вроде использованных бутылок для розжига.

Оправдания мужчины оказались смешными и глупыми. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержанному 32 года, он безработный и со специфической манерой общения.

- А что такого? Бензин горит. Иногда он горит на автобусах, – был озадачен визиту полиции мужчина. – Между прочим, в двигателе внутреннего сгорания бензин тоже горит. И он горит на дороге, почему-то это не запрещено! Я поджег автобус ради самого процесса. Чтобы отвлечься, не думать. У меня «автобусофобия». Я все рассчитал, чтобы никого не задело, я не дурак. Там бензина – на донышке совсем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За хулиганство ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Видео с его действиями и объяснениями можно посмотреть ниже.