В Петербурге арестовали таксиста-мигранта, изнасиловавшего спящую пассажирку

В Петербурге отправили в СИЗО таксиста-мигранта, изнасиловавшего пассажирку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге арестовал таксиста-мигранта, который изнасиловал пассажирку ранним утром в воскресенье, 4 сентября. Напомним, женщина возвращалась домой из клуба на Заневском проспекте. Водителю она сразу сказала, что вздремнет. Но вместо того, чтобы спокойно разбудить клиентку возле ее дома, мигрант набросился на жертву. Проснулась женщина от дикой боли в заднем проходе. Обидчика быстро задержали. Суд встал на сторону следствия.

- Судебный процесс шел в закрытом режиме. Обвиняемого Жылдызбека Атамбекова отправили в СИЗО на срок по 3 ноября 2022 года, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что сам таксист клялся следователям, что пассажирка сама захотела с ним любви. За насильственные действия по части 1 статьи 132 УК РФ мужчина грозит от трех до шести лет колонии.