Власти Петербурга раздадут участки под заводы по цене 1 рубль за «квадрат»

Власти Петербурга отдадут под строительство заводов и фабрик участки по цене рубль за квадратный метр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга собираются продать участки под строительство заводов и фабрик по символичной цене 1 рубль за квадратный метр. Такое решение приняли на совещании в Смольном с участием губернатора Александра Беглова. Чиновники хотят помочь промышленным инвесторам в трудный период санкций. Землю предпринимателям планируют отдавать без торгов. Однако такая аренда будет не навсегда, а только на период проектирования и строительства предприятия. Да и от инвестора потребуют вложить не менее 350 млн рублей в проект.

- Спрос на землю со стороны инвесторов уже есть, – делится Александр Беглов. – В работе сейчас находятся уже порядка 10 инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Многие из них будут замещать импортную продукцию.

К слову, Смольный заявляет о хорошей жизни петербургских предприятий – лекарством от санкции служат льготные займы и налоговые преференции с вычетами. Тех же займов уже выдали на 1 млрд рублей.