Группу наркодилеров отправили на 21 год в колонию в Петербурге

В Петербурге отправили на 21 год в тюрьму группу наркодилеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге осудили группу наркодилеров, работавших в городе в течение двух лет. В обще сложности они получили более 21 года колонии. Как пишет «Мойка78», троица сбытчиков запрещенного вещества трудилась не покладая рук с 2017 по 2019 годы. Один был в роли руководителя, другой работал курьером, а третий – на подхвате по любому вопросу, в том числе занимался расфасовкой. Но в какой-то момент группа злодеев попалась полиции.

- Руководителя наркогруппы приговорили к 7,5 годам колонии, курьеру дали 6 лет и 10 месяцев, а третий фигурант уголовного дела получил 7 лет и 2 месяца, - пишет издание.

Добавим, что мужчины раскидывали наркотики в двух районах: Приморском и Красносельском. Сумму их заработка не оглашают.