Хоккеиста «СКА-Нева» увезли на носилках в реанимацию во время игры с «Динамо»

Нападающий "СКА-Невы" чуть не погиб в матче с петербургским "Динамо". Фото: vk.com/hcdynamospb

Хоккеист «СКА-Нева» Кирилл Танков получил тяжелую травму во время игры с петербургским «Динамо». Все произошло в середине второго периода игры. Нападающий СКА боролся с соперником за шайбу возле борта, но против него применили силовой прием. Танков отлетел к борту и ударился головой. Кирилл тут же упал на лед и не смог подняться. К нему подбежали медики. Спортсмена погрузили на носилки. По данным «Спорт-Экспресс», молодого человека госпитализировали в реанимацию.

- Тревожная ситуация. Будем надеяться, что все обойдется, – высказался главный тренер «СКА-Невы» Александр Титов, его цитируют в пресс-службе клуба. – Игрока увезли в больницу на обследование, наложили шину на шею.

Позднее в клубе сообщили, что Танков находится в сознании. На протяжении ночи его будут обследовать врачи. Характер травмы не уточняется. К слову, матч для «СКА-Невы» закончился разгромом 0:4.

Добавим, что совсем недавно в системе СКА произошла трагедия – 14-летний хоккеист «СКА-2008» Всеволод Малков погиб от удара шайбы на тренировке.