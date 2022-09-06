Небольшие дожди и до плюс 15 градусов принесет погода в Петербург 6 сентября

Дожди и плюс 15 градусов будет в Петербурге 6 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наконец-то станет немного потеплее. Во вторник, 6 сентября 2022 года, погода принесет в город до плюс 15 градусов, чего не было уже с конца лета. При этом дожди продолжат поливать город, хоть и несильно. Но в целом день выдастся серым и пасмурным. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погода в Северной столице сохранит циклонические черты. Облаков в небе по-прежнему будет много, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

Температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, по Ленинградской области от 10 до 15 градусов. Ветер окажется западный 4-9 метров в секунду, порой порывистый.

В среду в городе снова станет холоднее, всего плюс 12 градусов. Небольшие дожди продолжатся в течение дня.