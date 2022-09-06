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Происшествия6 сентября 2022 5:31

Смертельное ДТП полностью перекрыло проезд по Московскому шоссе в сторону Петербурга

На трассе перевернулся легковой автомобиль, водитель погиб
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Движение на Московском шоссе в сторону Петербурга полностью перекрыто из-за смертельного ДТП утром 6 сентября

Движение на Московском шоссе в сторону Петербурга полностью перекрыто из-за смертельного ДТП утром 6 сентября

Фото: СОЦСЕТИ

Утром 6 сентября 2022 года жесткая авария на Московском шоссе полностью перекрыла проезд в сторону Санкт-Петербурга. На трассе столкнулись легковой автомобиль "Лада Веста" и грузовик "Газ Валдай". Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

- На Московском шоссе авария в сторону города, движение остановлено, - сообщили свидетели.

По всей видимости, грузовик "боднул" легковой автомобиль, от чего тот несколько раз перевернулся, помяв все бока, и остался лежать на дороге, полностью перегородив весь проезд по шоссе. В ДТП погиб водитель "Лады".

На данный момент на месте работают спасательные службы. Проезда по по шоссе в сторону Петербурга нет. Автомобилисты жалуются, что стоят с 5:30 часов утра.