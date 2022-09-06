7-балльные пробки сковали Петербург утром 6 сентября

Петербург встал в жесткие пробки утром 6 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург утром 6 сентября 2022 года встал в жесткие пробки. К 8:30 часам затор вырос до 7 баллов, чего давно не было в такое раннее время. Самые тяжелые ситуации наблюдаются на Московском шоссе, где движение встало полностью, а также на Софийской улице.

- Загруженность дорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 7 баллов, что на 4 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Так, с 5 часов утра из-за смертельного ДТП с перевертышем стоит Московское шоссе в сторону Петербурга от АЗС Газпромнефть до АЗС Авро. Длина пробки более 5 километров.

Самая длинная пробка для сегодняшнего утра собралась на Софийской улице Рабочего проезда до Автозаводской улицы. Автомобили стоят на протяжении 6,5 километров.

Помимо этого стоит северо-восток КАД, подъезды к нему, а также набережные Невы по всему городу.