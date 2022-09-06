Начало сентября стало самым холодным в Петербурге за последние 106 лет

Начало сентября 2022 года в Петербурге стало самым холодным за последние 106 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в сентябре в Санкт-Петербурге совсем не жалует жителей города. Осень началась очень холодно. Пока что побить рекорды не удалось, но все движется в эту сторону. Об этом 6 сентября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Температура первой пятидневки сентября в Петербурге составила плюс 9,1 градусов, а такого значения не наблюдалось в городе 106 лет, - рассказал синоптик.

Текущий сентябрь даже побил показатели прошлогоднего сентября, который оказался самым холодным за последние 25 лет. Причем такая погода также наступила после жаркого лета.

Пока что сентябрь этого года находится на четвертом месте самых холодных первых месяцев осени в истории Петербурга. Лидером остается 1901 год, когда в первую пятидневку было всего плюс 8 градусов. Следом за ним 1906 год - плюс 8,8 градусов, а в 1916 году средняя температура пятидневки составила 8,9 градусов.