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Общество6 сентября 2022 6:48

Сбой движения поездов произошел на оранжевой ветке метро в Петербурге утром 6 сентября

Составы ходят только между станциями «Улица Дыбенко» и «Александра Невского»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сбой движения поездов произошел на оранжевой ветке метро в Петербурге утром 6 сентября

Сбой движения поездов произошел на оранжевой ветке метро в Петербурге утром 6 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском метрополитене утром 6 сентября 2022 года произошел сбой движения поездов. На оранжевой Лахтинско-Правобережной ветке с 9:33 часов утра переходили ходить поезда на отрезке от станции "Площадь Александра Невского" до "Спасской". Об этом сообщили в пресс-службе городского метро.

- В 09:33 движение поездов на Линии 4 из-за посадки напряжения временно осуществляется только от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2", - рассказали в пресс-службе подземки.

Сбой движения поездов продолжался 10 минут. Благо, работники метрополитена быстро смогли восстановить подачу электричества. С 9:43 часов движение было восстановлено на всей линии метрополитена.