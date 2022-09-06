Сбой движения поездов произошел на оранжевой ветке метро в Петербурге утром 6 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском метрополитене утром 6 сентября 2022 года произошел сбой движения поездов. На оранжевой Лахтинско-Правобережной ветке с 9:33 часов утра переходили ходить поезда на отрезке от станции "Площадь Александра Невского" до "Спасской". Об этом сообщили в пресс-службе городского метро.

- В 09:33 движение поездов на Линии 4 из-за посадки напряжения временно осуществляется только от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2", - рассказали в пресс-службе подземки.

Сбой движения поездов продолжался 10 минут. Благо, работники метрополитена быстро смогли восстановить подачу электричества. С 9:43 часов движение было восстановлено на всей линии метрополитена.