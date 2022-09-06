13-летнюю девочку изнасиловал родной дядя в Ленинградской области

Житель Ленобласти изнасиловал 13-летнюю племянницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция и следственный комитет проводит проверку после заявления об изнасиловании ребенка. 5 сентября 2022 года в правоохранительные органы обратилась 40-летняя женщина, жительница города Лодейное Поле. Она обвинила в преступлении своего брата, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что ее 30-летний брат изнасиловал ее дочь, - рассказал источник.

По словам заявительницы следует, что в июне 2018 года мужчина, находясь в своей квартире на улице Талалихина изнасиловал свою племянницу, которой на тот момент было всего 13 лет. Девочка смогла рассказать маме о случившемся только спустя четыре города.

На данный момент дядя, подозреваемый в изнасиловании ребенка, уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.