Воры вынесли сейф с деньгами из офиса компании в Ленинградской области

Сейф с миллионами рублей вынесли из компании в Тосненском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тосненском районе Ленинградской области воры обчистили офис одной компании, которая занимается производством гидравлических систем. Преступники вскрыли помещение и вынесли оттуда сейф, в котором хранились деньги. Об этом 6 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 5 сентября директор компании приехал в офис, который находится на улице Строителей в поселке Федоровское. Войдя в кабинет, он обнаружил следы взлома, - сообщает источник.

Из офиса пропал сейф, в котором находились 2,5 миллиона рублей, а также четыре ноутбука. Предприниматель сразу же обратился в полиции.

В общей сложности ущерб компании превысил 2,7 миллиона рублей. Сигнализации и видеонаблюдения в кабинете фирмы установлено не было. По факту кражи возбуждено уголовное дело.