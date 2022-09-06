Периодическое протапливание начнется в Ленинградской области 6 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодное начало осени не дало жителям Ленинградской области насладиться бархатным сезоном. Температура воздуха значительно ниже климатической нормы, поэтому власти региона приняли решение начать периодическое протапливание. Немного теплее станет в детских учреждениях и больницах трех районов области уже 6 сентября 2022 года. Об этом сообщили в администрации региона.

- В Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районе периодическое протапливание начинается прямо сегодня. Пока в детсадах, школах и больницах, затем – в жилых домах, - сообщили власти.

Но в скором времени к отопительному сезону присоединятся и остальные районы области. Пока что это будет только периодическое протапливание, а не на полную мощность, так как такой метод позволяет убедиться в полной готовности всех систем.

Полностью отопление начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет не более плюс 8 градусов.