Северное сияние заметили в нескольких районах Петербурга в ночь на 6 сентября

В нескольких районах Петербурга заметили северное сияние в ночь на 6 сентября. Фото: t.me/astrophotoboloto / Екатерина Стрельникова

Северное сияние заметили в Кронштадте и еще нескольких районах Петербурга в ночь с 5 на 6 сентября. Фотографии красивой зеленой дуги на небе собрали журналисты online47.ru. В частности, очевидец Екатерина Стрельникова рассказала, что для запечатления прекрасного она оделась по-зимнему: в шапку, перчатки, болоневые штаны и шерстяные носки с термобельем. Девушка доехала от Парнаса до Котлина – и дальше по пешеходным тропинкам.

- Зеленая дуга висела туманом. Несколько минут потратила на настройку и установку фотоаппарата, и сияние загорелось. Было хорошо и отчетливо видно нижнюю часть «дымки», но вскоре сияние сникло, как и предполагалось по графику метеоданных, - цитируют в издании охотника за северным сиянием.

К слову, порывы солнечного ветра в ночь достигали 600 километров в секунду, что крайне неспокойно. Однако небо местами было достаточно ясным. Сезон для охотников за северным сиянием только начался. Значит, дальше горожан ждет еще больше красивых фотографий.