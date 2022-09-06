Набережную реки Фонтанки в Петербурге капитально отремонтируют за 102 млн рублей

Капитальный ремонт набережной Фонтанки в Петербурге начнется в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Санкт-Петербурге пройдет капитальный ремонт набережной реки Фонтанки напротив Аничкого дворца. Специалисты отремонтируют участок в 53 метра. Стоимость работ оценена в 102 миллиона рублей. Об этом 6 сентября 2022 года сообщили в "Мостотресте".

- Строительно-монтажные работы запланированы на начало 2023 года. В 2022 году планируется провести работы по разработке рабочей документации. Срок окончания контракта – декабрь 2023 года, - рассказали в компании.

В компании объяснили, что дефекты на набережной образовались из-за того, что она была некогда переустроена. Еще в дореволюционное время на этом участке набережной находился пологий спуск к воде, который заделали.