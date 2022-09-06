Советского изобретателя из Петербурга обокрали на 1,2 млн рублей

Мошенники обманули советского изобретателя из Петербурга на 1,2 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 87-летний советский изобретатель стал жертвой мошенников и лишился 1,2 миллиона рублей. Пенсионер обратился в полицию 5 сентября 2022 года и рассказал, что его обманули люди, которые представились сотрудниками Центрального Банка России. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 1 и 2 сентября на мобильный телефон мужчине звонили мошенники, которые заявили, что с его счетов пытаются похитить деньги. Обманщики убедили пенсионера, что ему необходимо перевести все накопления на "безопасные счета", - рассказал источник.

Пожилой изобретатель поверил мошенникам и перевел 1,2 миллиона рублей на указанные счета. Но спустя время понял, что его просто "развели" и обратился в полицию.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка пытаются установить виновных.

Пострадавший мужчина в советские годы занимался разработкой в области рентгенографии, а также печатался в профильных изданиях.