13 человек отправили под суд за крупную сеть по продаже наркотиков в Петербурге

В Cанкт-Петербурге перед судом предстанут наркодилеры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет группа наркодилеров из 13 человек. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД п Петербургу и Ленинградской области. Обвиняемые организовали крупную сеть по продаже запрещенных веществ и распространяли их в городе и области.

- Противоправная деятельность была пресечена полицейскими летом 2021 года. Были задержаны пятеро мужчин и восемь женщин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для продажи наркотиков дилеры использовали интернет-площадки и защищенные мессенджеры, а товар прятали в тайники-закладки. Во время обысков у подозреваемых было найдено более 500 свертков с различными наркотиками общим весом свыше 1,5 килограмма.

На данный момент уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга.