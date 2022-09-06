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Происшествия6 сентября 2022 9:12

13 человек отправили под суд за крупную сеть по продаже наркотиков в Петербурге

Подозреваемые были задержаны летом 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Cанкт-Петербурге перед судом предстанут наркодилеры

В Cанкт-Петербурге перед судом предстанут наркодилеры

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет группа наркодилеров из 13 человек. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД п Петербургу и Ленинградской области. Обвиняемые организовали крупную сеть по продаже запрещенных веществ и распространяли их в городе и области.

- Противоправная деятельность была пресечена полицейскими летом 2021 года. Были задержаны пятеро мужчин и восемь женщин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для продажи наркотиков дилеры использовали интернет-площадки и защищенные мессенджеры, а товар прятали в тайники-закладки. Во время обысков у подозреваемых было найдено более 500 свертков с различными наркотиками общим весом свыше 1,5 килограмма.

На данный момент уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга.