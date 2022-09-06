Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки в Петербурге спустя 11 лет

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании в Петербурге, совершенном в 2011 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки, которое произошло 11 лет назад. Нападение случилось в марте 2011 года в парадной дома 18 по улице Доблести. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 21 марта 2011 года неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку в парадной дома, угрожал ей ножом и изнасиловал, после чего сбежал, - рассказали в полиции.

После изнасилования девушка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело, но преступника нашли не сразу. Спустя 11 лет, 5 сентября 2022 года рано утром у дома 10 по улице Адмирала Трибуца сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель.

На данный момент подозреваемый задержан для проведения процессуальных действий.