Ребенок пострадал в массовом ДТП на Обводном канале в Петербурге

Мальчик пострадал в ДТП на Обводном канале Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в массовой аварии на Обводном канале пострадал ребенок. ДТП случилось в девятом часу вечера 5 сентября 2022 года рядом с домом №191 по каналу. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 20:15 часов 42-летний мужчина за рулем автомобиля "Ниссан Мурано", двигаясь по набережной Обводного канала от улицы Дровяной в сторону улицы Циолковского, врезался в автомобиль "Хендай Солярис", а "Солярис", в свою очередь, въехал в "БМВ", который стоял на светофоре, - рассказали в полиции.

35-летняя женщина-водитель "БМВ", 24-летний водитель "Хендая" и виновник ДТП не пострадали. Помощь потребовалась 12-летнему мальчику, который был в момент аварии в "Солярисе". Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.