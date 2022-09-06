Адвоката и бизнесмена поймали с поличным на краже ценных книг в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала пожилого адвоката и индивидуального предпринимателя за кражу очень ценных исторических книг. Причем, мужчины попались с поличным, когда выносили краденное на улицу. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в следственном комитете города.

- 24 июня 73-летний адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов и 64-летний бизнесмен поникли в одну из квартир дома на Дрезденской улице. Там они собрали различные книги, имеющие особую историческую и культурную ценность, упаковали их и вынесли из жилья, - рассказали в комитете.

Как только мужчины оказались на улице, их задержали сотрудники полиции. По факту было возбуждено уголовное дело.

На данный момент адвокат находится под домашним арестом, предприниматель под стражей. Также следователи разыскивают соучастников этой кражи.