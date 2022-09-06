Главу здравоохранения Василеостровского района Петербурга задержали по делу о крупном мошенничестве

Главу здравоохранения Василеостровского района задержали по делу о мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района. Об этом стало известно 6 сентября 2022 года. По предварительным данным, задержание связано с делом о мошенничестве с государственными контрактами.

- Делом занимаются сотрудники ФСБ и Следственного комитета, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Проверки начались в связи с контрактом на 80 миллионов рублей, которые были выделены на уборку поликлиник. Были ли они потрачены по назначению, это сейчас выясняют следователи.

По делу проводятся проверки и дознания.