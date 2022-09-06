Число коррупционных уголовных дел выросло в Петербурге за 2022 год

В Петербурге выросло число коррупционных дел Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге растет число уголовных дел, связанных с коррупцией. Только за первую половину 2022 года в городе зарегистрировано 112 таких дел. Для сравнения, за весь 2019 года в судах города были вынесены приговоры по 145 таким делам. Об этом 6 сентября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- В ближайшее время ожидать снижения их числа не стоит. Некоторые эксперты даже прогнозируют рост, - пишет издание.

Специалисты отмечают, что в этом году в Петербурге может вырасти количество коррупционных дел в связи с выявлением таких преступлений, совершенных еще в прошлом. Причем, часть коррупционных преступлений могут быть связаны со временем, когда в городе были введены ограничения из-за пандемии.

Напомним, что в Петербурге по делу о мошенничестве задержан глава здравоохранения Василеостровского района. Проверка проводится в связи с 80 млн рублей, которые были выделены на уборку в поликлиниках.