Запуск четвертой очереди ТРЦ «Заневский каскад» в Петербурге отложили на год

УК «Адамант» отложила запуск четвертой очереди «Заневского каскада» в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге приостановили запуск четвертой очереди торгово-развлекательного центра "Заневский каскад". Ранее его собирались реализовать в 2022 году, однако сейчас планы были сдвинуты на конец 2023 года. Об этом 6 сентября сообщают "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на совладельца компании "Адамант" Евгения Гуревича.

- В ноябре пройдет совет акционеров. И мы будем принимать решение о том, что мы делаем. Есть два варианта. Я думаю, что к концу 2023 года мы запустим этот объект, - рассказал Гуревич.

Комплекс площадью более 112 тысяч квадратных метров был построен возле Ладожского вокзала. Планировалось, что нижние этажи займут магазины, рестораны, а верхние - офисы. Однако из-за того, что многие бренды ушли из города, запуск ТРЦ приостановили.

Вполне возможно, что здание ТРЦ будет перепрофилировано под гостиницу или апарт-отель.