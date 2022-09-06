Девятилетнего ребенка с травмой головы и кучей болезней забрали у матери в Петербурге

У жительницы Петербурга забрали 9-летнего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у нерадивой матери забрали девятилетнего сына. Мальчика госпитализировали в Детскую больницу №1 28 августа 2022 года из квартиры дома на улице Доблести в Красносельском районе. Оказалось, что у ребенка травма головы и куча болезней, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Врачи установили, что еще 24 августа мальчик по недосмотру матери упал и ударился головой о землю. Однако женщина не спешила обращаться за медицинской помощью, - рассказал источник.

Также при осмотре ребенка медики диагностировали у него простуду, ринофарингит, воспаление придаточных пазух носа и болезнь глаз. Врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести.

После всего этого полиция возбудила уголовное дело на мать по статье об оставлении ребенка в опасности. Проверка продолжается.