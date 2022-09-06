Мужчина с огромной палкой напал на прихожан и служителей церкви в Петербурге

Агрессивный мужчина напал на прихожан церкви в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина напал на служителей и прихожан церкви. Инцидент произошел утром 6 сентября 2022 года в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Кировском районе города. В десятом часу утра мужчина неожиданно ворвался в храм и стал размахивать огромной палкой. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- На месте росгвардейцы задержали агрессивного гражданина, который размахивая палкой, угрожал расправой служителям церкви и оскорблял прихожан, - рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Благо, избить и покалечить мужчина никого не успел. В церкви интерьеры тоже не пострадали, так как люди, находившиеся в храме быстро нажали тревожную кнопку.

Агрессивного мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.