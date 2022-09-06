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Общество6 сентября 2022 14:23

Бесплатный проезд в транспорте для ветеранов и блокадников сделают в Петербурге 8 сентября

Акция приурочена к Дню памяти жертв блокады
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге 8 сентября транспорт будет бесплатным для ветеранов и блокадников

В Петербурге 8 сентября транспорт будет бесплатным для ветеранов и блокадников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 сентября в Санкт-Петербурге отмечается День памяти жертв блокады. В честь этого проезд в общественном транспорте города сделают бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на СПб КГУ "Организатор перевозок".

- Право бесплатного проезда будет предоставляться при наличии соответствующего удостоверения, - сообщает издание.

Бесплатный проезд будет предоставляться всем вышеуказанным категориям, вне зависимости от того, какого они гражданства или места жительства. Акция распространяется на весь общественный транспорт, а также проезд в метрополитене.