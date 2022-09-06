Бесплатный проезд в транспорте для ветеранов и блокадников сделают в Петербурге 8 сентября

В Петербурге 8 сентября транспорт будет бесплатным для ветеранов и блокадников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 сентября в Санкт-Петербурге отмечается День памяти жертв блокады. В честь этого проезд в общественном транспорте города сделают бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на СПб КГУ "Организатор перевозок".

- Право бесплатного проезда будет предоставляться при наличии соответствующего удостоверения, - сообщает издание.

Бесплатный проезд будет предоставляться всем вышеуказанным категориям, вне зависимости от того, какого они гражданства или места жительства. Акция распространяется на весь общественный транспорт, а также проезд в метрополитене.