Кофейни Stars Coffee вместо Starbucks начнут открываться в Петербурге 7 сентября

В Петербурге кофейни StarsCoffee начали запускать на две недели позже, чем в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые три кофейни Starbucks, которые после продажи сети рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому стали называться Stars Coffee, откроются в Петербурге уже 7 сентября 2022 года. Как стало известно «Комсомолке в Петербурге», следующим начнет работу заведение на Невском, 55. Правда, произойдет это не раньше 15 сентября.

Отметим, что в Петербурге кофейни Stars Coffee начали запускать на две недели позже, чем в Москве. В столице первое заведение на Новом Арбате открылось 18 августа. Всего в городе на Неве работало 13 Starbucks, во всех ли из них теперь появится Stars Coffee - пока неизвестно.

Сейчас в обновленные кофейни Stars Coffee активно набирают персонал - от бариста до уборщиков.

По всей России сеть будет работать в трех форматах. В первую очередь это кофейни. Также будут большие заведения под названиями Stars и Red Box, а также премиальные рестораны Stars.