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Общество6 сентября 2022 15:50

Скоростная магистраль не будет проходить через Удельный парк в Петербурге

В Смольном не против, если зеленому участку вернут статус ЗНОП
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге не будут строить скоростную магистраль через Удельный парк.

В Петербурге не будут строить скоростную магистраль через Удельный парк.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростная магистраль №7 все-таки не будет проходить через часть Удельного парка в Петербурге, против чего выступали экоактивисты. Недовольных горожан и депутатов успокоил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин. Чиновник выступил на «нулевых чтениях» в Законодательном собрании Северной столицы, где сейчас обсуждают бюджет региона на следующие три года.

- В данный момент мы не ведем проектирование будущей трассы через парк, - уточнил Левакин на вопрос парламентариев.

В итоге Удельный парк останется рекреационной зоной. Кроме этого вскоре территории должны присвоить статус зеленых насаждений для общего пользования.

Добавим, что строительство магистрали было заложено в старом Генплане Петербурга. Дорога должна была соединить Арсенальскую набережную и Выборгское шоссе с мостом через реку Неву. Удельный парк хотели либо «пропилить» насквозь.