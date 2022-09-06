СК и противники реновации в Петербурге обратятся в Смольный для корректировки закона

Следователи приняли у себя противников реновации в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет и все противники реновации в Петербурге планируют обратиться в прокуратуру и Смольный с требованием изменить закон о комплексном развитии территории города. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице. Горожан, недовольных грядущей реновацией, принял у себя замглавы петербургского управления Следкома Павел Камчатный. Вместе они проработали план дальнейший действий.

- По итогам приема стороны приняли решение обратиться в органы прокуратуры и исполнительной власти Петербурга. Им предложат рассмотреть возможность внесения изменений в закон о реновации с учетом мнения граждан. Это даст дополнительные гарантии, что права собственников квартир в домах, построенных с 1957 по 1970 годы, будут соблюдены, - пишут в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что ранее на жалобы противников реновации в Петербурге откликнулся лично Александр Бастрыкин, который потребовал подчиненных проконтролировать исполнение закона. К слову, конкретного перечня домов, попадающих под реновацию, все еще нет.