Почти 28 тысяч жителей Петербурга лечатся на дому от коронавируса

В Петербурге почти 28 тысяч человек болеют коронавирусом дома. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27,2 тысячи жителей Петербурга болеют коронавирусом и лечатся на дому. При этом в стационарах находятся 2 272 пациента с диагностированной инфекцией и пневмонией. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного, опубликовав свежий отчет об эпидситуации. Так, за минувшие сутки в больницу госпитализировали 161 зараженного, а выписали 62. В реанимации остаются лежать 189 больных, из которых 61 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

А вот темпы вакцинации упали.

- За день первично привились от коронавируса 329 человек, а закончили цикл вакцинации – 78. При этом за сутки ревакцинировались 1 422 горожанина, - говорится в справке Смольного об эпидситуации.

Добавим, что за 5 сентября в городе заболело коронавирусом 3 014 человек, а выздоровело – 5 592. В Северной столице уменьшают число инфекционных коек из-за преодоления пика инфекции.