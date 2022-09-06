Петербуржцы позвонили более 313 тысяч раз в экстренную службу 112 в августе

Жители Петербурга более 313 тысяч раз позвонили в экстренную службу в августе 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга позвонили более 313 тысяч раз в экстренную службу 112 за август 2022 года. Об этом рассказали в группе городского мониторингового центра во «Вконтакте». В среднем, операторы 112 принимали в день по 10,1 тысячи звонков. Чаще всего обращения петербуржцев переадресовывали в скорую помощь – это более 86 тысяч звонков. На втором месте по популярности полиция с 77 тысячами обращениями. Топ-3 замыкает МЧС, куда перенаправили шесть тысяч звонков.

- Кроме этого три тысячи звонков направили в службу газа. При этом 17 тысяч вызовов требовали реагирования сразу нескольких служб, поэтому их перевели и в полицию, и в МЧС, и в скорую. Встречались и ошибочные звонки, - поделились в городском мониторинговом центре.

К слову, чаще всего в августе петербуржцы сообщали в службу 112 о ДТП – аж 14 тысяч раз.