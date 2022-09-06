Тревожные кнопки хотят установить в бесплатных туалетах в Петербурге

В Петербурге задумались об установке тревожных кнопок в бесплатных туалетах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В бесплатных туалетах в Петербурге могут установить тревожные кнопки. Речь о тех уборных, что принадлежат городскому «Водоканалу». Как пишет «Петербургский дневник», этот вопрос затронули во вторник, 6 сентября, в Заксобрании на «нулевых» чтениях бюджета Северной столицы. Казалось бы, какая опасность может поджидать человека в туалете, и зачем вызывать туда росгвардейцев. Но у чиновников нашлись объяснения.

- Туалеты стали бесплатными с 2022 года, теперь туда чаще ходят люди. Так что повысился риск неправомерных действий посетителей. Поэтому установка тревожных кнопок поможет сохранить имущество «Водоканала», - высказал мнение глава комитета по энергетике Станислав Протасов.

На установку тревожных кнопок комитет запросил 36 млн рублей. Кроме этого Протасов заверил, что бесплатные туалеты вскоре будут работать на полчаса дольше, о чем Смольный массово просили до этого момента. К слову, все расходы на работу бесплатных туалетов в 2023 году обойдутся бюджету Петербурга в 505 млн рублей.