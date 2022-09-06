Добровольную страховку, которую случайно оформляли петербуржцы, оставят в единых квитанциях оплаты ЖКХ

Добровольная страховка останется в единых квитанциях оплаты ЖКХ в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот так сюрприз – в единых квитанциях оплаты ЖКХ в Петербурге оставят скандальную строчку с добровольным страхованием жилья. Напомним, в январе 2022 года горожане массово жаловались, что им начислили долги по страховке. Оказалось, из-за технической ошибки «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Кто-то даже успел оформить защиту квартиры и не знал, как все отменить и вернуть деньги. В новой квитанции, образец которой оказался в распоряжении «КП-Петербург», страховка находится в самом низу.

- При оплате счета внимательно выбирайте признак платежа – «Включая страховой взнос» или «Без страхового взноса», - напоминают создатели квитанции для невнимательных, но делают это мелкой строкой.

Добавим, что в единую квитанцию ЖКХ включили платежи за свет, воду, электричество, мусор и прочие коммунальные расходы. Такие расчетные документы появятся в почтовых ящиках горожан в 2023 году.