Дождь и плюс 13 градусов ждет Петербург 7 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло пока не хочется возвращаться в Санкт-Петербург, поэтому жителям города приходится переживать дожди и холод. В среду, 7 сентября 2022 года, в Северной столице снова пасмурно, дождливо и прохладно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние западной периферии циклонического вихря. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего 11-13 градусов тепла, по Ленинградской области 9-14 градусов, при этом северный ветер до 4-9 метров в секунду.

В четверг дождей станет меньше, но температура изменится мало.