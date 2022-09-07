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Общество7 сентября 2022 5:22

Здание Речного вокзала в Петербурге планируют отремонтировать

Об этом рассказал глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Речной вокзал в Петербурге планируют отремонтировать

Речной вокзал в Петербурге планируют отремонтировать

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге хотят отремонтировать здание Речного вокзала, которое находится рядом со станцией метро "Пролетарская". Об этом 6 сентября 2022 года рассказал председатель комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев во время "нулевых" чтений бюджета.

- Мы планируем его привести в надлежащее состояние через ремонт и возможную реконструкцию, - отметил глава комитета.

Он добавил, что эскизы проекта специалисты начнут делать только в 2023 году. Когда же начнутся непосредственно работы по ремонту здания, пока неизвестно.

Также в городе собираются возвести новый Речной вокзал на Морском фасаде. Пока что этот план немного отложен в связи с падением пассажиропотока круизными лайнерами.