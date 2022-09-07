Рекордно длинная пробка сковала КАД Петербурга утром 7 сентября

КАД встал в рекордную пробку утром 7 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро начинается с пробок, а, увы, не с кофе. Утром 7 сентября 2022 года КАД Санкт-Петербурга встал в рекордно длинную пробку. Помимо этого, подъезд к трассе оказался тоже очень сильно загружен. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она растянулась по внутренней стороне КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Длина пробки более 5,2 километров, - сообщает сервис.

Также очень плотное движение наблюдается на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Загруженность дорог в сторону КАД оценивается в девять баллов.

В остальном по городу загруженность дорог на шесть баллов. Ожидается, что в ближайшие два часа все останется на том же уровне.