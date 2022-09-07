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Общество7 сентября 2022 6:15

Котенок три часа прокатался под капотом машины в Петербурге

Чтобы вытащить малыша, хозяйка автомобиля обратилась в автосервис
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Котенок три часа прокатался под капотом машины в Петербурге

Котенок три часа прокатался под капотом машины в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге с наступлением холодов уличные кошки все чаще стали греться на машинах, а то и забираться под капот. Так, один маленький котенок три часа прокатался под капотом автомобиля жительницы Петербурга. Малыш жалобно мяукал, но выбираться самостоятельно из теплого, хоть и шумного укрытия не хотел.

- Почти три часа прокатался под капотом. Пришлось обращаться в автосервис, что бы вытащили, - рассказала девушка.

Со слов владелицы авто, котенку около двух месяцев. Теперь девушка через социальные сети ищет малышу новую семью. Однако пользователи сети отметили, что теперь это ее кот, потому что он выбрал ее машину.

- У меня так Дизель и Бензин появились в разные годы. По возможности оставьте себе, - посоветовал один горожанин.