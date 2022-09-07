Исторический цвет вернули особняку Бутурлиной в центре Петербурга / Фото: Правительство СПб

В Санкт-Петербурге особняку Бутурлиной на улице Чайковского возвращают исторический цвет. Долгие годы здание было зеленым. Однако таким оно стало только в послевоенное время. В действительности, изначально особняк был светло-бежевый. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в правительстве города.

- За основу реставрации взят авторский акварельный чертеж архитектора Гаральда Боссе. Также будет воссоздано ограждение террасы, украшенное вензелем Елизаветы Бутурлиной, - рассказали в правительстве города.

Реставрация исторического здания, построенного еще в 1856-1860 годах, началась в 2022 года. Особняк вошел в программу 35 многоквартирных домов — объектов культурного наследия. Ожидается, что работы завершатся в следующем году.