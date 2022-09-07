Подросток на мотоцикле врезался в автомобиль на проспекте Просвещения в Петербурге

Подросток на мотоцикле врезался в машину не севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток на мотоцикле устроил ДТП и сам попал в больницу. Авария произошла поздно вечером 5 сентября 2022 года у дома 82 по проспекту Просвещения. 16-летний мальчик без водительских правд гнал на мотоцикле Motoland и проигнорировал красный сигнал светофора. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 23:38 часов подросток на мотоцикле, проезжая на красный сигнал светофора, врезался в во встречный автомобиль "Хендай Солярис", который поворачивал налево на зеленый свет, - рассказали в полиции.

За рулем машины находился 29-летний мужчина. Он не пострадал. А подростку потребовалась госпитализация. Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На подростка составили административный протокол. Проводится проверка.