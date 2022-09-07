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Общество7 сентября 2022 7:43

Первые заморозки ударят в Ленинградской области 8 сентября

Температура воздуха в ночное время опустится до минус 1-3 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первые заморозки придут в Ленобласть 8 сентября

Первые заморозки придут в Ленобласть 8 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Холода очень быстро настигли Ленинградскую область. В ночное время уже ожидаются первые заморозки. Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, холода ударят на территории региона уже 8 сентября 2022 года.

- Вероятность заморозков по территории сохраняется с 8 по 11 сентября, - рассказал синоптик.

В ночные и утренние часы в Ленинградской области температура воздуха будет понижаться до минус 1-3 градусов. Однако, не во всех районах, а лишь там, где будет прояснение в небе.

В Петербурге заморозки пока не ожидаются, но в ночное время температура воздуха будет опускаться до плюс 3-5 градусов, в окрестностях возможно до нуля градусов.

Также синоптик центра "Фобос" Михаил Леус обещает приход "бабьего лета" с 9 сентября.