Первые заморозки ударят в Ленинградской области 8 сентября

Первые заморозки придут в Ленобласть 8 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Холода очень быстро настигли Ленинградскую область. В ночное время уже ожидаются первые заморозки. Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, холода ударят на территории региона уже 8 сентября 2022 года.

- Вероятность заморозков по территории сохраняется с 8 по 11 сентября, - рассказал синоптик.

В ночные и утренние часы в Ленинградской области температура воздуха будет понижаться до минус 1-3 градусов. Однако, не во всех районах, а лишь там, где будет прояснение в небе.

В Петербурге заморозки пока не ожидаются, но в ночное время температура воздуха будет опускаться до плюс 3-5 градусов, в окрестностях возможно до нуля градусов.

Также синоптик центра "Фобос" Михаил Леус обещает приход "бабьего лета" с 9 сентября.