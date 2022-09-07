60 инфекционных коек для больных коронавирусом свернули в Петербурге

60 инфекционных коек для коронавируса свернули в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается снижение заражений коронавирусом. По последним данным, ежедневный прирост находится на уровне 3 тысяч случаев. Поэтому городские стационары начинают сворачивать инфекционные койки. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в комитете по здравоохранению города.

- Петербург продолжает сокращать инфекционные койки. Так, в Госпитале для ветеранов войн выведено 40 коек, еще 20 свернули в Клинической больнице Святителя Луки, - рассказали в комитете.

Госпитализация в оба стационара-трансформера пациентов с COVID-19 остановлена.

Ранее в Петербурге было выведено более 180 коек в Госпитале ветеранов войн и детской больнице имени Филатова. Запас свободных мест для госпитализации зараженных коронавирусом поддерживается на уровне 20 процентов.