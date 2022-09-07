Оленьи кровососки нападают на грибников в лесах Ленобласти

В лесах Ленобласти завелись лосиные мухи, которые любят кусать и грибников. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Оленьи кровососки, они же лосиные мухи, начали кусать грибников в лесах Ленобласти. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на зоолога Павла Глазкова. Обычно кусачие насекомые пристают только к животным, но по ошибке могут атаковать и человека, приняв его за вкусного сохатого. Так что лучше быть начеку и лишний раз проверить, нет ли кровососок в траве, кустах или на деревьях. Летать эти мухи практически не умеют.

- Укус оленьих кровососок отличается болезненностью и способен вызвать аллергию. Обычно насекомые приземляются на «добычу» и прячутся в складках одежды или волосах. Затаившись, они смело впивается в кожу. У сохатых лосиные мухи могут сосать кровь до полугода, прячась в шерсти, - пишет издание.

Но спастись от кровососок все-таки можно. Нужно носить закрытую одежду, а еще лучше иметь при себе репеллент от мух и побрызгаться.