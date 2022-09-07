Пенсионерка заплатила 142 тысячи рублей компьютерному мастеру-мошеннику в Петербурге

Компьютерный мастер взял 142 тысячи рублей с пенсионерки за настройку ноутбуку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге компьютерный мастер обманул 87-летнюю пенсионерку и взял с нее за ремонт компьютера 142 тысячи рублей. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

- Днем 30 сентября в полицию Василеостровского района обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что 26 августа вызвала компьютерного мастера, которого нашла по рекламной листовке, - сообщили в управлении.

К женщине домой пришел мастер, настроил ноутбук и взял за эту услугу огромную сумму денег. По факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Компьютерного мастера задержали вечером 5 сентября у дома 3А по улице Железноводская. Им оказался 31-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет, кому он еще "чинил" компьютер.