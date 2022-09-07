350 человек пропали в Петербурге и Ленобласти за август Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувший август в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали 350 человек. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в поисковой организации "Лиза Алерт". Добровольцы отметили, что из-за хорошей погоды и отсутствия грибов в лесах количество потеряшек оказалось меньше, чем это обычно бывает в последний летний месяц.

- Обычно на последний месяц лета приходится пик поискового сезона. Так, в августе 2021-го был поставлен рекорд – 487 сообщений о потерявшихся в Петербурге и Ленинградской области, из них 258 в лесу, - рассказали поисковики.

В этом году в августе в лесах заблудились 98 человек. Остальные пропадали в городе или области.

Так, из 350 заявок, 23 оказались неподтвержденные. 249 человек успешно найдены живыми, 10 обнаружены погибшими. Не найденными до сих пор остались 18 человек.