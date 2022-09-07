Женщина задавила насмерть грудного ребенка во сне в Петербурге

Жительница Шушар задавила грудного ребенка во сне Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Шушарах произошел ужасный несчастный случай. Женщина задавила во сне своего грудного ребенка. Это произошло в ночь на 7 сентября 2022 года, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Рано утром 28-летняя мать, проснувшись, обнаружила рядом с собой труп своей двухмесячной дочери. Оказалось, что женщина придавила телом ребенка во сне, - рассказал источник.

Родители малышки сразу вызвали карету скорой помощи, а те сотрудников полиции. Все вместе прибыли в квартиру дома на Валдайской улице, где и обнаружили труп ребенка.

Тело малышки было направлено в морг на вскрытие, чтобы специалисты установили точную причину смерти младенца. По факту трагедии проводится проверка.