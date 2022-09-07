Уголовное дело возбудили на компанию парней, напавших на велосипедиста и супружескую пару в центре Петербурга

Уголовное дело возбудили на компанию парней, напавших на супружескую пару в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на компанию парней, напавших на велосипедиста, а также супружескую пару, которая за него заступилась. Об этом в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщили 7 сентября 2022 года. Сам инцидент произошел вечером двумя днями ранее на Суворовском проспекте.

- Трое молодых людей, одному из которых 16 лет, остальным по 20, проезжая в автомобиле "Лада" учинили конфликт с велосипедистом. Это заметила семейная пара, которая проезжала мимо на машине "Тойота", - рассказали в полиции.

Троица переключилась на 63-летнего заступника и его 58-летнюю жену. Мужчина предупредил парней, что у него есть травматический пистолет, но парни не остановились. Защищая супругу, мужчина открыл стрельбу. В итоге 16-летний парень попал в больницу. Женщину тоже госпитализировали с побоями.

Сейчас двое парней задержаны, подросток еще в больницы. Всех троих привлекли к уголовной отвественности за хулиганство.