Сценаристу фильма «Осенний марафон» Александру Володину установят памятник в Петербурге

Памятник драматургу Александру Володину установят в Матвеевском саду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину, автору многочисленных пьес и сценариев к фильмам. Монумент разместится в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице. Постановление об установке памятника 7 сентября 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Памятник устанавливается в целях увековечения памяти выдающегося драматурга. Инициатором и заказчиком является администрация Петроградского района, - рассказали в правительстве города.

Эскиз памятника создавался авторским коллективом под руководством народного художника СССР и известного скульптора Григория Ястребенецкого. Монумент, выполненный в бронзе, будет высотой в 1,8 метра с гранитным постаментом в 1 метр.

Александр Володин родился в Минске, но большую часть жизни прожил и проработал в Петербурге. Он стал автором пьес для многих театров страны, а также написал сценарии к многим фильмам, в том числе "Осенний марафон" и "С любимыми не расставайтесь".